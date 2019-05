Branca, incidente stradale tra due auto nella notte: due feriti in ospedale

Schianto nella notte a Branca, lungo la vecchia Pian d'Assino. L'incidente tra due auto si è verificato intorno alle 22.45 di ieri, mercoledì 22 maggio. I conducenti delle due auto sono stati trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Gubbio.

La dinamica dell'incidente tra le auto all'altezza di Branca è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.