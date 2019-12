Scontro a Bosco nel pomeriggio: coinvolte due auto e un furgone, tre feriti (le foto)

Tre feriti di cui uno considerato grave: è questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nella frazione di Bosco a Perugia. Lo scontro si è verificato intorno alle 16 e data la gravità sul posto sono state inviate tre ambulanze del 118 per le prime cure e il trasporto dei feriti al nosocomio Santa Maria della Misericordia. L'ufficio stampa dell'Ospedale, in attesa di notizie mediche più approfondite, si è limitato a dire che i tre feriti sono stati classificati così: due in codice giallo e uno rosso. Per quest'ultimo caso si parla di ferite grave. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due vetture e un furgone. Si ipotizza - ma tutto è al vaglio delle forze dell'ordine - uno scontro frontale tra due mezzi e il terzo sarebbe rimasto coinvolto dopo il primo scontro.