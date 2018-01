Esce dal bar e viene investito da un'auto: ferito e trasportato in ospedale

Stava attraversando la strada dopo essere uscito da un bar quando un'auto che sopraggiungeva, lo ha investito. E' accaduto nella serata di ieri, mercoledì 3 gennaio, a Bosco (frazione di Perugia), lungo la Tiberina Nord. Il pedone, un uomo di circa sessant'anni, è stato centrato da un'auto e scaraventato a terra; il conducente si è fermato e i soccorsi sono stati immediatamente allertati: sul posto l'ambulanza con i sanitari del 118 e la polizia stradale, per effettuare tutti i rilievi del caso.

Il 60enne è stato condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti, ma fortunatamente - da quanto risulta - le sue condizioni non sono gravi. Un altro incidente, nel pomeriggio di ieri, questa volta a Ponte Valleceppi. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate. Feriti lievemente i conducenti dei due mezzi.