Turisti travolti, condizioni gravissime per due feriti: ragazza indagata per omicidio stradale

"E' stata una fatalità, non li ho visti... era tutto buio": la 25enne di Bastiola alla guida della piccola utilitaria che, venerdì sera, ha travolto un gruppo di turisti uccidendo una 24enne della provincia di Novara e ferendo gravemente altri 3 turisti, attualmente ricoverati all'Ospedale di Perugia. La giovane è stata ascoltata dai Carabinieri assistita dal suo legale Delfo Berretti. Una fatalità che secondo la difesa sarebbe stata alimentata anche dalle condizioni della strada - al vaglio dei Carabinieri a riguardo dei rilievi sull'incidente - che avrebbe scarsa illuminazione, senza marciapiede e con diversi metri di asfalto danneggiati. La giovane - stava tornando a casa da lavoro - è risultata negativa sia all'alcoltest e che al drug-test. Al momento - come atto dovuto - ai fini dell'indagine è indagata a piede libero per omicidio stradale. Ma le verifiche vanno avanti e tutti gli scenari sono presi seriamente dagli inquirenti.

Stando alla prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, la comitiva si era messa in cammino lungo la strada di Bastiola per raggiungere una pizzeria a poche centinai di metri dal loro albergo. Una parte però era ritornata indietro per andare a prendere le auto perchè aveva giudicato il tragitto troppo distante. Gli altri sono andati avanti e purtroppo però sono stati colpiti dall'auto in transito. Tra loro c'era anche la vittima: Nicoletta Bolzani.

In prognosi riservata, restano due uomini della comitiva, mentre il terzo - non sarebbe in pericolo di vita ha riportato fratture agli arti per una prognosi di 40 giorni.