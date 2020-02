Incidente sulla E45 all'altezza di Balanzano: traffico bloccato in direzione Terni-Roma

Dalle 17.15 di oggi è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terni/Roma in località Balanzano (km 68) sulla E45 a Perugia, a causa di un incidente che ha visto coinvolta una utilitaria senza coinvolgere altri mezzi. Non ci sarebbero feriti secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco che si trovano sul posto. Il traffico è al momento deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano.

A causa dell’incidente si segnalano rallentamenti in direzione Roma anche sul raccordo Perugia-Bettolle, nel tratto terminale in prossimità dell’innesto E45 a Ponte San Giovanni. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è intervenuto con uomini e mezzi per ripristinare la circolazione appena possibile

