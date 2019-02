FOTO NOTIZIA Perde il controllo dell'auto e si cappotta sulla E45: due feriti

Intorno alle 15,30 di oggi una utilitaria ha perso il controllo lungo la E45 all'altezza di Balanzano in direzione Uscita per Perugia. L'auto, secondo alcuni testimoni, ha invaso la corsia di sorpasso e poi ha colpito newjersey in cemento che ha fatto da trampolino per il capottamento del mezzo che è rovinosamente ricaduto in mezzo alle due corsie. Immediato l'intervento del personale medico del 118 e della Polizia Stradale. Nonostante i gravi danni riportati dalla vettura non risultano feriti gravi.