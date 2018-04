Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: donna soccorsa e trasportata in ospedale

Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale dopo aver sbandato con l'auto. E' quanto accaduto a San Brizio, località nel comune di Spoleto, sabato mattina, lungo la strada Tuderte. La donna, dopo aver perso il controllo della propria auto, è finita in un un piccolo fosso a bordo carreggiata per poi impattare contro un albero. Immediato l'allarme dato ai vigili del fuoco, 118 e carabinieri: la donna è rimasta ferita nell'incidente, ma fortunatamente non risulta in gravi condizioni. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.