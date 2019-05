Umbria, incidente lungo l'autostrada A1: il pulmino si ribalta, un morto

Incidente mortale lungo l'autostrada A1 in Umbria, intorno alle 19,30, nel tratto tra Orvieto e Attigliano, in direzione di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un pulmino, con a bordo alcune persone, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. Uno degli occupanti è morto sul colpo. Ci sono anche due feriti.

Sul posto il 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade.