Umbria, un altro tragico incidente in autostrada: donna muore nello schianto

A poco più da una settimana di distanza dai drammatici incidenti sul tratto autostradale umbro della A1 tra Orvieto e Fabro dove tre persone - di cui un padre e un figlio di 10 anni - sono decedute, nel primo pomeriggio di oggi un'altra vita è stata spezzata improvvisamente al Km 434 Nord, direzione Firenze.

Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di una giovane donna del Nord Italia, uscita fuori strada con l'auto, una Opel. Devastante, per la conducente, l'impatto contro il guard - rail: per lei non c'è stato nulla da fare per strapparla alla morte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco di Orvieto e il personale medico - sanitario del 118. Da chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo; da quanto si apprende nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente.