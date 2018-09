Attimi di terrore, autobus senza passeggeri finisce in una scarpata: conducente in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 15 settembre, appena fuori regione. Un autobus, in quel momento senza passeggeri a bordo, è uscito di strada finendo in una scarpata. Coinvolto il conducente, un umbro originario di San Giustino, soccorso e trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto a San Sepolcro, mentre il mezzo stava percorrendo la frazione di Montagna. Il conducente - come riporta Atvreport - è stato trasportato all'ospedale di Arezzo in codice giallo per un trauma alla spalla e al dorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.