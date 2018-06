In breve - Zona industriale a Ponte Felcino, auto si ribalta: salvato automobilista

Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera intorno alle 21.50 nell'area della zona industriale di Ponte Felcino. Un'auto ha perso il controllo, forse per via dell'asfalto bagnato, e si è ribaltata. All'interno del mezzo è rimasto intrappolato un uomo che è stato salvato dalla squadra dei Vigili del Fuoco partita dalla sede regionale di Corso Cavour. L'automobilista è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.