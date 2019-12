Auto in fiamme sul Raccordo Perugia-Bettolle: intervengono i vigili del fuoco

Paura sul raccordo Perugia-Bettolle per un'auto che è andata fuoco intorno alle 20 di oggi a pochi metri dall'ingresso sulla E45. L'abitacolo è andato praticamente distrutto dalle fiamme. Per fortuna la conducente una donna ha avuto il sangue freddo di fermarsi subito, alle prime avvisaglie, scendendo dall'auto in tempo. E' rimasta illesa. Traffico rallentato per una mezz'ora per consentire alle squadre dei vigili del fuoco di domare le fiamme e mettere in sicurezza il Raccordo.