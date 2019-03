Incidente mortale, scontro tra auto e camion: muore sul colpo una donna, gravissimo il figlio 14enne

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 15, in provincia di Arezzo. Purtroppo, nello schianto lungo la SS 73 all'altezza del Torrino, è deceduta una donna residentre a Perugia e il figlio 14enne è stato trasportato in condizioni critiche con elisoccorso all'ospedale Mayer di Firenze. Da quanto riportato dalle forze dell'ordine l'incidente ha coinvolto un'auto e un camion su quest'ultimo è rimasto praticamente illeso il camionista. Tutte le persone coinvolte sono di origine straniera ma vivono in Italia da molti anni. Non sono state fornite le iniziali della vittima al momento.

L'incidente è avvenuto 200 metri dopo lo svincolo per Poti in direzione Palazzo del Pero. A scontrarsi una bisarca e una Renault Talisman. La donna al volante dell'autovettura è deceduta sul colpo mentre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e una automedica. Insieme a loro anche una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo con due mezzi Apd e una autogrù oltre a sette unità per provvedere al recupero del camion. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e quelli della polizia locale per far defluire il traffico e provvedere ai rilievi.

AGGIORNAMENTI IN CORSO