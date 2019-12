Auto si ribalta nelle prime ore della giornata: ferita una donna di Tuoro, trasportata in elisoccorso

Incidente in provncia di Arezzo nelle prime ore della giornata. E' successo questa mattina, intorno alle 4,30 nel comune di Castiglion Fibocchi. Ferita una donna di 47 anni.

La dinamica dell'incidente in via Setteponti

Il sinistro si è verificato in via Setteponti: alle 4,34 è arrivata la chiamata di soccorso al 118 di Arezzo. La 47enne si sarebbe ribaltata con l'automobile, rimanendo ferita. Ha riportato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando aretino per mettere in sicurezza la strada, i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico e i sanitari dell'emergenza urgenza, giunti con un'automedica e un'ambulanza. E' stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso.

Il volo di Pegaso verso Le Scotte di Siena

La donna è stata caricata a bordo dell'elicottero ed è stata trasferita al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena: è rimasta ferita al torace e alla colonna. E' entrata nel pronto soccorso dell'ospedale senese in codice giallo