Umbria, violento impatto contro un albero: 22enne estratto dalle lamiere, corsa in ospedale

Brutto incidente quello avvenuto nel cuore della notte, tra lunedì 26 e martedì 27 marzo nei pressi di Porchiano del Monte poco dopo Amelia. Per cause ancora in fase di accertamento, un giovane conducente di 22 anni avrebbe perso il controllo della propria auto mentre viaggiava lungo la SS205, per poi schiantarsi contro un albero. Secondo quanto ricostruito, l'impatto è stato molto violento: i vigili del fuoco di Amelia sono intervenuti per estrarre il conducente (fortunamente rimasto cosciente) dalle lamiere dell'auto, per poi affidarlo alle cure del 118 intervenuto sul posto. Da qui la corsa in ospedale, al Santa Maria di Terni, dove al momento risulta ricoverato in prognosi riservata.