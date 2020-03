Aggiornamento. Camion si ribalta sulla E45 a Collestrada: "Traffico deviato su Centrale Umbria. Code in direzione Roma e Cesena"

"Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma in località Collestrada (km 72,500), a Perugia, a causa di un mezzo pesante ribaltato": la centrale operativa Anas ha confermato le gravi difficoltà sulla E45 dopo il camion che si è ribaltato bloccando tutta la corsia; si è in attesa di mezzi speciali per liberare la strada dal mezzo incidentato. "Il traffico è deviato al momento sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” con uscita obbligatoria allo svincolo “Aeroporto/Assisi/Foligno”. Si registrano ripercussioni con rallentamenti e code tra Lidarno e Collestrada in direzione Roma, tra Ponte San Giovanni e Collestrada in direzione Cesena e sulla SS75 tra Ospedalicchio e l’innesto E45 in direzione E45.