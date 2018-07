Incidente sull'autostrada A14, scontro tra due auto: perugino portato in Ospedale ad Imola

Un perugino di 39 anni è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Imola per le prime cure dopo uno scontro tra auto avvenuto questa mattina, intorno alle 9, sull'autostrada A14, dopo il casello di Faenza in direzione Bologna. L'automobilista umbro è stato portato dal 118 in codice giallo: ha ferite e traumi considerati seri ma non gravi.

Il fatto - Mentre proseguiva il rientro dai luoghi di villeggiatura un suv Opel Antara condotto da un bresciano 27enne è venuto a collisione con una Fiat Tipo condotta da un 39enne perugino. Quest'ultimo ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Imola. I veicoli si sono bloccati sulle corsie di sorpasso causando lunghe code di circa 4 chilometri. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Forlì.