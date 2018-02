Incidente lungo la E45, padre e figlio soccorsi e trasportati in ospedale

Incidente lungo la E45 all'altezza di Deruta. Il bilancio è di due feriti. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio in direzione Roma; secondo una prima ricostruzione a rimanere coinvolti nell'incidente sarebbero padre e figlio, che viaggiavano in direzione Sud a bordo della propria auto. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma non sono rimasti coinvolti altri veicoli nell'impatto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che dopo aver prestato le prime cure ai due feriti, ne ha disposto il trasferimento all'ospedale. Da quanto si apprende uno dei due sarebbe rimasto ferito in maniera più seria.