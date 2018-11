Camion si schianta contro un'auto e va fuori strada: feriti in codice rosso

Incidente stradale al confine tra Umbria e Toscana, in località Vingone intorno alle 16.30. I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti per lo schianto tra un camion e un'auto.



Secondo una prima ricostruzione della dinamica il mezzo pesante ha sbandato, ha colpito il veicolo e poi è finito fuori strada. I passeggeri dell'auto sono rimasti feriti nell'impatto. Sul posto anche le forze dell'ordine e il 118 che ha soccorso i feriti e li ha trasportati in ospedale in codice rosso.