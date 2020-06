Scontro tra un'auto e una moto: sul posto 118 e Municipale

Un altro incidente a Perugia, oltre a quello tra due auto che nel pomeriggio di oggi (martedì 23 giugno) si è verificato sulla strada che collega Lacugnana a San Sisto (dove sabato era morto un centauro in un altro sinistro).

In via San Girolamo, intorno alle 15.30, a impattare sono state invece un'automobile e una motocicletta: sul posto il personale medico del 118 e gli agenti della Municipale per i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dello scontro.

(seguono aggiornamenti)