Esce fuori strada e finisce con l'auto in un dirupo: morto 77enne di Città di Castello

Incidente mortale sulla strada statale 257 'Apecchiese', poco prima del valico di Bocca Seriola al confine tra Umbria e Marche. La vittima un 77enne di Città di Castello, deceduto dopo essere uscito fuori strada con la sua auto e finito in un dirupo. A recuperare la salma del'uomo nella tarda serata di ieri (3 giugno) sono stati i Vigili del Fuoco di Perugia, che lo hanno trovato a bordo del veicolo dopo essere giunti sul posto in soccorso dei colleghi altotiberini (nelle ore prima era scattata la segnalazione della scomparsa da parte dei familiari).

Ancora in corso in queste ore invece il recupero dell'auto, che ha terminato la sua corsa a una trentina di metri dalla strada finendo tra la vegetazione (difficoltà che hanno reso impossibile completare le operazioni ieri notte con il buio). Restano infine da accertare le dinamiche dell'incidente, per il quale si ipotizza un malore che abbia portato il conducente a perdere il controllo della macchina.