Schianto tra un'auto e una moto, c'è un ferito: centauro trasportato in ospedale

Incidente stradale intorno alle 14 di oggi, mercoledì 26 dicembre, a Umbertide. I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti per uno schianto tra un'auto e una moto. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il centauro, rimasto ferito nell'impatto, è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso.