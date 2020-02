Tamponamento a catena sul raccordo Perugia-Bettolle: traffico in tilt

Tanto spavento ma nessun ferito, anche se qualche problema c'è comunque stato per gli automobilisti ritrovatisi in coda sul raccordo Perugia-Bettolle dove stamattina si è verificato un tamponamento a catena. Coinvolte quattro vetture nell'incidente avvenuto in direzine Perugia all'altezza di Piscille. Code e rallenamenti prima dell'intervento sul posto delle forze dell'ordine, che ha riportato alla normalità la circolazione del traffico.