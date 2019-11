Incidente lungo la strada, furgone si ribalta: due perugini trasportati in ospedale

Brutto incidente quello avvenuto intorno alle 18.30 di martedì 5 novembre lungo la 3Bis Tiberina, tra Sansepolcro e Arezzo al chilometro 138. Un furgone - per cause al vaglio di accertamenti - ha perso il controllo e si è ribaltato. In parte sarebbe andato a invadere un cantiere, e in parte sarebbe rimasto sulla carreggiata costringendo soccorritori e Polizia Stradale di Città di Castello a chiudere una corsia alternando così il traffico.

A rimanere coinvolti nell'incidente sono stati due uomini: si tratta di un 24enne e di un 38enne di Perugia. Subito soccorsi dal personale medico - sanitario del 118, sono stati trasportati all'ospedale di Arezzo in codice rosso per un trauma facciale e al torace. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Città di Castello e di Arezzo per rimuovere il mezzo dalla carreggiata.

La notizia su ArezzoNotizie