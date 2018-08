San Martino in Campo, carambola tra due auto e un trattore, due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì primo agosto a Perugia, nella zona di San Martino in campo. Coinvolti nello schianto due auto e un trattore. Il bilancio dell'incidente è di due feriti, con una delle due auto che si è ribaltata dopo l'impatto. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia e la polizia municipale. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.