Perugia, perde il controllo dell'auto e si schianta: donna in gravi condizioni, è in Rianimazione

Spaventoso incidente stradale intorno alle 13 a Perugia, lungo la strada da Ripa a Pianello. Una donna di circa 50 anni ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata a bordo strada. Al momento è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, nel reparto di Rianimazione.



La donna, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere contro un muretto. Un impatto violentissimo. Sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118, che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata in ospedale.