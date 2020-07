Lunedì da incubo sul raccordo Perugia-Bettolle: un altro mezzo in avaria, traffico e code

Lunedì da incubo oggi, 6 luglio, sul raccordo Perugia-Bettolle. Dopo i disagi di questa mattina, con gli automobilisti, bloccati in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in avaria all’interno della galleria 'Pallotta' (tra gli svincoli di Prepo e Piscille, nel tratto dove il traffico è regolato a doppio senso di marcia per lavori), la scena si è ripetuta nel tardo pomeriggio.

Le code stavolta si sono 'spostate' in zona Ponte San Giovanni, a causa di un altro mezzo pesante (un autoarticolato) che si è 'piantato' nel tratto in salita prima della galleria 'Volumni'. Il mezzo ora è stato rimosso grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale e il traffico, rallentato per più di un'ora, sta gradualmente riprendendo a scorrere.