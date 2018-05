Raccordo Perugia-Bettolle, mattinata da incubo: due incidenti in mezz'ora, traffico in tilt

Due incidenti in mezz'ora e la mattinata diventa un incubo. Doppio schianto sul Raccordo Perugia-Bettolle, con il traffico che va in tilt. Code infinite in direzione Perugia.



Tutto bloccato - Il primo incidente si è verificato all'altezza di Magione, un tamponamento tra tre auto con un ferito lieve, intorno alle 9. Il secondo, un tamponamento all'altezza di Piscille, si è verificato intorno alle 9.30. Una mattinata da incubo. Il tutto senza dimenticare che oggi partiranno i cantieri Anas sul Raccordo.