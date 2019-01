Perugia, disagi e incidente per il maltempo lungo la E45: due auto fuoristrada a Bosco

Due incidenti, non collegati tra loro, si sono verificati nel pomeriggio in superstrada all'altezza di Bosco. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale. Per i conducenti delle autovetture solo ferite lievi.

Secondo la ricostruzione degli agenti i conducenti hanno perso il controllo della vettura a causa delle condizioni meteo e del fondo stradale. La provincia di Perugia, nel pomeriggio, è stata oggetto di forti precipitazioni anche a carattere di grandine, creando molti disagi e rallentamenti alla circolazione stradale. I due incidenti nella zona di Bosco si sono verificati mentre grandinava su gran parte della provincia.

Sono stati registrati rallentamenti e disagi fino alla rimozione dei mezzi dalla carreggiata.