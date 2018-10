Schianto lungo la Pievaiola, auto contro furgone: feriti in ospedale

Due veicoli convolti - un furgone e un'auto - e tre feriti soccorsi dal 118. E' il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera, lunedì 8 ottobre, intorno alle 19.30. Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto all'altezza di Castel del Piano, in direzione Capanne.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia municipale, intervenuta per tutti i rilievi del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Perugia e le ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare in ospedale le persone rimaste coinvolte nell'incidente. Da quanto si apprende, le loro condizioni non sono gravi.