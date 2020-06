Perugia, tamponamento a catena in via Sette Valli: sul posto 118 e Municipale

Tamponamento a catena in via Sette Valli a Perugia, all'altezza della zona Case Nuove. L'incidente è avvenuto nella prima serata di oggi (mercoledì 24 giugno) e ha coinvolto quattro vetture. Sul posto il personale medico del 118 per verificare le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell'incidente e gli agenti della Polizia Municipale di Perugia.

