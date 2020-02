Incidente stradale sul raccordo: traffico rallentato e il solito calvario per gli auotomobilisti

Dacci oggi il nostro incidente quotidiano. Il tragitto mattutino sul raccordo Perugia-Bettolle sta diventando un incubo per i lavoratori che di bui mettono al volante e di questo passo saranno costretti ad anticipare la sveglia. Già, perché dopo il tamponamento a catena di ieri (12 febbraio) che ha mandato il traffico in tilt anche questa mattina c'è stato all'altezza di una delle galerrie un incidente tra una macchina e un mezzo pesante. Niente di grave e nessun ferito, se non l'ormai solito rallentamento con conseguenti ritardi e stress da traffico per i malcapitati al volante.