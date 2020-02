Perugia, incidente a Ponte San Giovanni: due in ospedale, Vigili del Fuoco in azione

Scontro frontale Ponte San Giovanni nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 11 febbraio). Coinvolti nell'incidente due furgoni, con i Vigili del Fuoco al momento in azione sul posto. I due conducenti, un uomo di 37 anni e un altro di 40, sono stati trasportati all'ospedale perugino 'Santa Maria della Misericordia' in codice giallo: prognosi di 30 giorni per i traumi agli arti riscontrati ad entrambi.

notizia in aggiornamento