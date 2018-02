Schianto sulla Perugia-Ancona, auto ribaltata in galleria: marito e moglie in ospedale

Schianto lungo la Perugia-Ancona nella mattinata di lunedì 19 febbraio. L’incidente si è verificato in una galleria tra Osteria del Gatto e Branca, in direzione Perugia. La coppia di coniugi di Roma è stata trasferita all’ospedale di Branca per accertamenti dal 118 intervenuto per i soccorsi. Lo schianto, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, non ha coinvolto altri veicoli. Traffico in tilt.