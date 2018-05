Un'auto si schianta contro un palo, l'altra contro un semaforo: due frontali in pochi minuti

Due incidenti nelle prime ore di domenica mattina a Perugia. Un'auto si è schiantata contro un palo della luce in via del Tabacchificio: sul posto gli agenti della polizia municipale e i tecnici del cantiere comunale. Soccorsa una persona rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave.

Il secondo incidente si è verificato a Sant'Andrea delle Fratte, nella zona industriale di Perugia. Un'altra auto si è schiantata contro un semaforo. Anche qui sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici del cantiere comunale.