Incidente stradale a Passignano, auto si ribalta: ferito il conducente

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 aprile. Vigili del fuoco impegnati a Passignano per soccorrere un automobilista, rimasto incastrato nell'abitacolo della sua vettura che si è ribaltata.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato preso in consegna dal personale del 118 per le cure mediche necessarie. Sul posto anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'uomo, 71 anni di Passignano, è stato portato al Santa Maria della Misericordia in condizioni gravi ma non critiche.