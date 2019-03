Schianto nella notte, l'auto si ribalta: c'è un ferito

Schianto nella notte tra il 18 e il 19 marzo in Umbria. I vigili del fuoco di Perugia e Castiglione del lago sono intervenuti a Colgiordano, frazione di Panicale, intorno alle 22.45 per un incidente stradale. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, ribaltandosi. Il conducente, rimasto ferito nell'impatto, è stato soccorso dagli uomini del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine.