Tragedia lungo la strada, schianto frontale contro un camion: 32enne muore nell'incidente

E' morto a 32 anni, lungo la Nuova strada del Santo, in Veneto. Un giovane perugino - A.M.C. le iniziali - è la vittima di un tragico frontale tra un'auto e un camion nel territorio di Loreggia nel pomeriggio di venerdì 31 maggio.

Stando a una prima ricostruzione il 32enne avrebbe invaso l'altra corsia in fase di sorpasso non riuscendo a rientrare in tempo. Ferito anche il camionista, un 36enne residente a Mogliano Veneto e dipendente di una ditta di trasporti. Sul posto anche l'elisoccorso. Inutili tutti i tentativi di rianimare il 32enne.