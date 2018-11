Schianto nella notte, auto finisce fuori strada: c'è un ferito, trasportato in ospedale

Schianto nel cuore della notte tra sabato e domenica 18 novembre. I vigili del fuoco di Norcia sono intervenuti ad Ancarano alle 2 del mattino per un incidente stradale. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita nella scarpata, impattando contro gli alberi che costeggiano la strada. Sul posto anche il 118 e i carabinieri. Il bilancio dell'incidente è di un ferito, subito trasportato all'ospedale di Spoleto.

Sempre ieri sera, a San Brizio di Spoleto, un'altra auto è volata in una scarpata. In questo caso i vigili del fuoco hanno estratto una donna dalle lamiere.