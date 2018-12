Incidente a Castiglione del Lago, l'auto vola nella scarpata e si ribalta: c'è un ferito

Schianto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 dicembre, a Castiglione del Lago, in località Pucciarelli. Un'auto è volata nella scarpata, ribaltandosi.



I vigili del fuoco di Perugia, intervenuti sul posto con una squadra, hanno estratto dalle lamiere dell'auto una donna di 67 anni, della provincia di Prato, rimasta ferita nello schianto. Soccorsa dai medici del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione, poi trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.