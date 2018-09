Perde il controllo dell'auto e si ribalta oltre il guard rail: conducente in ospedale

Ferita e trasportata in ospedale dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale lungo la strada provinciale 476. La donna, alla guida di una Fiat, ha sbandato in prossimità di una curva per poi ribaltarsi oltre il guard rail. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia per prestare soccorso alla conducente. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 25 settembre, in località Ancarano nel Comune di Norcia. La conducente è stata trasportata all'ospedale di Spoleto per tutti gli accertamenti del caso.