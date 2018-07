Schianto poco dopo l'alba, motociclista in gravi condizioni: corsa disperata in ospedale

E' in gravi condizioni il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale intorno alle 7 di venerdì 20 luglio lungo la strada tra Petrignano d'Assisi e Palazzo. L'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il 40enne, a seguito dell'impatto ha riportato un trauma cranico e addominale. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.