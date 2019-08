Tragico incidente stradale a Castiglione del Lago, muore motociclista di 37 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 agosto a Castiglione del Lago. Un motociclista di 37 anni è morto in un incidente stradale con un furgone. Sul posto la polizia stradale e il 118. Purtroppo inutili i soccorsi, per il 37enne non c'è stato nulla da fare.Il traffico è temporaneamente bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO - La vittima è un 37enne originario della Puglia, in vacanza al Trasimeno. Il 118 ha potuto soltanto constatare soltanto il decesso. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18,30 a Castiglione del Lago, poco fuori il centro abitato. I rilievi del sinistro sono affidati alla Polizia Stradale per stabilire le dinamiche dell'incidente.