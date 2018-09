Schianto tra due auto, automobilista estratto dalle lamiere

Schianto tra due auto nel pomeriggio di oggi, sabato 8 settembre, a Gubbio, in via Parruccini. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un automobilista rimasto intrappolato tra le lamiere. Una volta liberato è stato subito trasportato in ospedale. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.