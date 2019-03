Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 marzo, a Gubbio, in località Bottaccione. Schianto tra una Panda vecchio modello e una Lotus. Auto distrutte e conducenti trasportati in ospedale per accertamenti dall'ambulanza del 118. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale. Dinamica dell'incidente al vaglio degli agenti.