Incidente in galleria, veicolo si ribalta: un ferito trasportato in ospedale

Due mezzi coinvolti, due feriti lievi, di cui uno trasportato all'ospedale dai sanitari del 118. E' il bilancio dell'incidente avvenuto questa sera, mercoledi' 2 ottobre, all'interno della galleria Triponzo, lungo la statale Tre Valli a Cerreto di Spoleto. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'impatto che ha coinvolto un'auto e un altro mezzo, quest'ultimo ribaltatosi a seguito dell'incidente.

Due i feriti come detto, le cui condizioni non destano fortunatamente preoccupazione. Un 69enne, conducente dell'auto, è stato portato in ospedale dagli operatori del 118 per accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Norcia e i carabinieri per i rilievi del caso.