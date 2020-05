Incidente frontale tra Ellera e Solomeo: muore 64enne, 40enne in condizioni gravissime

Grave incidente stradale in via Bazzucchi, tra Ellera e Solomeo, dove nella prima serata di oggi (5 maggio) si è verificato un violento scontro frontale tra due auto.

Una delle due vetture (una Mazda e una Fiat Punto), dopo l'impatto, è finita a bordo della strada e un uomo di 64 anni è deceduto mentre l'altro conducente coinvolto nell'incidente, un uomo di 40 anni, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Perugia e si trova in sala rossa per un forte trauma toraco-addominale: le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 dell'ospedale perugino e i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia.

(seguono aggiornamenti)