Scontro frontale tra due auto, ci sono feriti: soccorsi sul posto

Due vetture coinvolte, feriti lievi. E' un primo, sommario bilancio dello scontro avvenuto nei pressi di Sant'Eraclio, all'uscita della SS3, nel folignate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno e il personale medico sanitario del 118.

Le cause dell'incidente sono ora al vaglio delle forze dell'ordine: secondo quanto ricostruito si tratterebbe di uno scontro frontale tra due utilitarie. I feriti non risultano in gravi condizioni.