Schianto in galleria sulla Flaminia, feriti trasportati in ospedale a Foligno

Trasportate all'ospedale di Foligno le persone rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla Flaminia e che ha coinvolto due vetture (un Audi A4 e un furgone corriere) nella galleria 'Colle del Prete' lungo la Flaminia, all'altezza di Nocera Umbra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nocera Umbra e la squadra Gaifana dei Vigili del Fuoco, oltre al personale medico del 118.

All'ospedale di Foligno due codici gialli e due codici verdi assegnati ai feriti: per un 36enne, che ha riportato un politrauma con sospetta lesione all'addome, mentre gli altri feriti hanno 46, 48 e 49 anni e sono tutti i residenti in provincia di Perugia. Le loro condizioni non sono particolarmente preoccupanti.