Autoarticolato si ribalta lungo la Flaminia: soccorritori in azione

Incidente lungo la Flaminia in direzione Nocera, quello avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, lunedì 26 novembre. Non si registrano feriti, ma in via precauzionale è stato richiesto anche l'intervento del personale medico - sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione l'autoarticolato stava viaggiando lungo la Flaminia all'altezza di San Giovanni Profiamma quando ad un tratto, per cause che verranno chiarite dai rilievi delle forze dell'ordine, si è ribaltato.

Il conducente è uscito illeso dall'incidente mentre per recuperare il mezzo pesante è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Foligno. Sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri di Foligno.